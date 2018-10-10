В Сеть выложили подборку эротических и раритетных снимков о жизни стриптизерш

Внимание, фото не рекомендуется к просмотру лицам, моложе 18 лет.

В Сети британец Дэвид Херн, который занимается фотографией более шести десятилетий, опубликовал свои раритетные снимки о работе первого лондонского стриптиз-бара в начале 1960-х.

Кроме того фотограф дал небольшое интервью порталу Lens Culture, которое обнародовало юбилейную подборку его работ.

"Я не планировал выбирать такую профессию. С детства я имел дислексию [проблемы с чтением и распознаванием букв − "Главред"] и после окончания школы, отправился на 18 месяцев в армию. Благодаря спортивным достижениям меня пригласили в Королевскую военную академию в Сандхерсте. Как-то в столовой, я взял экземпляр газеты в руки и увидел удивительное фото. Оно меня так сильно поразило, что я расплакался", − заявил Херн о том, как именно всерьез занялся фотографией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились снимки из проекта, посвященного жизни россиян, работающих стриптизерами.