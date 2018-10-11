В Украине откроют первое "гнездо разврата" с секс-куклами

Секс-кукла / Facebook

В городе Каменское вблизи детского развлекательного центра планируется открыть первый на территории Украины бордель, в котором будут работать силиконовые секс-куклы.

Соответствующая публикация была опубликована в группе "Публикация Камень News - Каменское/Днепродзержинск". Известно, что бордель откроют в бывшем ТРЦ "Европейский", расположенным по адресу: проспект Свободы, дом №37.

Также известно, что клиентам заведения предложат на выбор шесть силиконовых секс-кукл, которые будут иметь разный цвет волос и разный тип фигур.

Собственник борделя обещает "новый, уникальный опыт для посетителей". Заняться сексом с силиконовой "барышней", по его словам, будет стоить около 200 гривен в час.

Напомним, ранее бордели с секс-куклами открылись для любителей интима во Франции и в Италии.