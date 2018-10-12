Мощь и нежность: австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря

В Сети появились новые фото бравых австралийских пожарных, которые снялись в благотворительном календаре. Средства от продажи календаря пойдут для помощи животным, пострадавшим от засухи.

Отметим, что обнаженные по пояс пожарные позировали вместе со спасенными обитателями австралийского зоопарка – животными, которые когда-то были бездомными.

Необычную идею сочетания на фото трогательных животных и сексуальных мужчин в Австралии реализуют с 1993 года. Причем конкуренция среди местных пожарных за право попасть на страницы календаря разворачивается нешуточная и лишь самые лучшие в итоге радуют глаз со страниц глянца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии рекордное число обнаженных женщин искупалось в ледяном море.