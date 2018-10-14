"Очумелые ручки": В Сеть выложили подборку фото самодельных секс-игрушек времен СССР

Фотограф Никита Свертилов опубликовал результаты своего проекта, в котором он запечатлевал те вещи, которые люди во время СССР использовали в качестве секс-игрушек.

Соответствующее сообщение опубликовал портал birdinflight.com. В советские времена никак не возможно было закупить вещи, хоть как-то связанные с сексом или эротикой, поэтому люди, желающие интимных экспериментов, изворачивались как могли. Секс-игрушки мастерились собственноручно из подручных материалов − зубных щеток, кондитерских контейнеров, пластиковых бутылок и резиновых перчаток.

Читайте такжеЗатейник и баловник. В США хулиган-аноним через Amazon рассылает секс-игрушки"Со времен СССР тема секса и секс-игрушек остается табу. Однако люди пытались решить эту проблему в домашних условиях. Воссоздавая такие вещи образцом, найденным на различных форумах, я пытаюсь анализировать сексуальность современного человека", − прокомметировал свой проект Свертилов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии инженер сотворил секс-игрушку из ошейника и голосового-помощника.