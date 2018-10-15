Топ-10 необычных мест для секса

Секс в необычных местах / MEN's LIFE

Для того, чтобы максимально разнообразить интимную жизнь, специалисты-сексологи рекомендуют своим пациентам по возможности выбирать дли любовных утех необычные места.

Эксперт по сексу и владелица секс-шопа Юлия Гайворонская составила специальный топ-10 мест, в которых занятия секса приобретает новую остроту, передает "Обозреватель".

Место №1. Водопад. Баловство под мощно бъющими с возвыщениями струями воды требует немалой спортивной подготовки – в ином случае пару легко собьет с ног.

Место №2. Стиральная машинка – причем во включенном состоянии. Партнерша должна на нее сесть, партнер –пристроиться спереди или сзади. Таким образом пара получать дополнительную стимуляцию половых органом.

Читайте такжеПолезное дело: Ученые выяснили топ-8 поводов для постоянного сексаМесто №3. Душ. Правда нужны специальные перила либо ручки на присосках, которые можно зафиксировать на стенке душевой кабины.

Место №4. Крыша дома. Секс здесь не обойдется без пледа, салфеток и фонарика.

Место №5. Общественные места. Правда, комфортным такой секс будет разве что либо на вечеринке свингеров, либо в отеле для нудистов.

Место №6. Туалет – но только во вместительном и тщательно вычищенном от отходов человеческой жизнедеятельности.

Место №7. Самолет – но разве что тогда, когда все пассажиры спят во время дальнего перелета.

Место №8. Секс в парке – быстро, экстремально и только в теплое время года. Иначе есть немалый шанс, что мужское достоинство партнера съежится от холода.

Место №9. Яхта, лодка, катер и т.д. Но только в том случае, если финансовое состояние позволяет их арендовать или вовсе выкупить

Читайте такжеДвижение без размножения. Ученые выяснили, как "делать" себе подобных без сексаМесто №10 Поезде – всего-то нужно купить два билета в СВ, закрыть двери и не обращать внимание на крики проводницы о том, что она принесла чай.

Напомним, ранее ученые рассказала о топ-3 травм, которые люди чаще всего получают во время секса, а также пояснили в каких случаях женщины наверняка откажут мужчинам.