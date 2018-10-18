Голое тело на лоне природы. В Сеть "залили" отснятый в "диких условиях" фотопроект 18+

Пара фотографов из Украины, Татьяна Щеглова и Роман Новен, сделали достоянием общественности проект "Supernatural", в ходе которого они снимаются в обнаженном виде на фото различных пейзажей природы.

Щеглова и Новен работают в паре с 2010 года и известны в Instagram как дуэт Synchrodogs.

"Проект стремится передать личный опыт художника, вызванный естественной средой. Стремились стереть линию между реальным и воображаемым. Ради этой съемки мы отправились в путь - на 4 тыс. км, чтобы заново открыть свои собственные мощности и энергетические пределы", − утверждали фотографы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть "залили" снимки, посвященные жизни нудистов.