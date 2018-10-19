Французский фотограф показал молодых красавиц без белья: опубликованы снимки 18+

Известный фотограф Стефан Раппо (Франция) уже много лет делает изысканные и сдержанные сессии с обнаженными моделями.

Свои работы он опубликует, как правило, на собственном сайте. Раппо утверждает, что всегда стремится сделать кадры с голыми девушками природными и содержательными, как небольшие новеллы известного писателя Ги де Мопассана.

Большую часть своих фотосессий Раппо, родившийся и выросший в Швейцарии, проводит не очень далеко от своего нынешнего места жительства – города Тулуза на юге Франции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фотограф отсняла обнаженных людей на фоне красочный пейзажей.