Французский фотограф показал молодых красавиц без белья: опубликованы снимки 18+

19 октября 2018, 01:32

В общем работе Стефана Раппо остается только позавидовать - большинству мужчин столько голых и красивых барышень за всю жизнь не доводится видеть.

  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com
  • Работы Стефана Раппо stefan-rappo.com

Известный фотограф Стефан Раппо (Франция) уже много лет делает изысканные и сдержанные сессии с обнаженными моделями.

Свои работы он опубликует, как правило, на собственном сайте. Раппо утверждает, что всегда стремится сделать кадры с голыми девушками природными и содержательными, как небольшие новеллы известного писателя Ги де Мопассана.

Большую часть своих фотосессий Раппо, родившийся и выросший в Швейцарии, проводит не очень далеко от своего нынешнего места жительства – города Тулуза на юге Франции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фотограф отсняла обнаженных людей на фоне красочный пейзажей.

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