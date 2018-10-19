"Долюбился до смерти". В США 72-летний политик умер после секса с путаной в своем борделе

Деннис Хоф / CBS News

В США эксцентричный политик и собственник сети борделей в штате Невада Деннис Хоф скончался во время секс-вечеринки в честь собственного 72-летия.

Такое сообщение опубликовали американские СМИ со ссылкой на слова его друга, легендарного порноактера Рон Джереми. Тот рассказал, что Хоф в самый разгар праздника ушел с путаной Даша Дэйр в номер своего борделя Love Ranch South. Наутро Джереми там и обнаружил его бездыханным.

Полицейские тщательно допросили Дэйр, которая заявила, что два часа потратила на секс с Хофом, после чего спустилась в бар борделя и присоединилась к остальным путанам. По словам судмедэксперта, скорее всего, смерть политика и коммерсанта наступила по естественным причинам.

Даша Дэйр / Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой".