Как в Голливуде. В Сети выложили подборку откровенных черно-белых фото полуобнаженных красавиц

Фотограф из России Анатолий Степанов регулярно публикует снимки изысканных и женственных моделей, которые весьма похожи на кинозвезд эпохи "Золотого века" Голливуда.

Свои работы он публикует в основном в социальных сетях Instagram и Facebook – под псевдонимом Mørkt, сообщает портал Сameralabs. Как правило Степанов использует "олдовую", черно-белую, пленку. Основные жанры в его творчестве − художественная и портретная фотография.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Ангелы" Victoria's Secret побаловали фанатов подтянутыми фигурами и сочными прелестями: