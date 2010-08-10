Глава МЧС РФ: Ситуация с пожарами в России улучшается

Ситуация с природными пожарами в России улучшается Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу, передает Радио «Свобода». По его словам, площадь торфяных пожаров на территории России сократилась за сутки в два раза. Начальник Управления информации МЧС России Ирина Андрианова сообщила, что полностью потушены пожары в Татарстане и Ульяновской области. Вместе с тем, в Нижегородской, Кировской и Московской областях остановка остается сложной. Вечером в понедельник в Московской области было зафиксировано 68 очагов пожаров, в течении дня их число увеличилось.