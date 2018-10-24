Откровенно и бесстыдно. Шикарные голые красавицы придумали как обойти цензуру Instagram: опубликованы фото 18+

Известная американская модель Сара Андервуд провела очередную обнаженную фотосессию в пустыне.

По сложившейся традиции, снимки девушка опубликовала в социальной сети Instagram. Однако, поскольку политика этой социальной сети прямо запрещает выкладывать фото в стиле "ню", поэтому Андервуд "целомудренно" прикрыла свои прелести веткой лаврового куста.

Читайте такжеАнанасы в сисянском. В Сети стал популярным эротический флешмоб с обнаженными грудями и фруктамиК слову сказать, девушка далеко не единственная, которая пытается обойти цензурные правила Instagram. Другие пользователи же прикрывают прелести емодзи в виде мороженого, пиццы и других предметов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Instagram стал очень популярен тренд, при котором модницы используют блестки вместо нижнего белья.