"Проснулся от минета". В поезде "Укрзализныци" произошел секс-инцидент: опубликовано фото

"Укрзалізниця" / УНИАН

В одном из вагонов поезда сообщением "Ужгород-Лисичанск" произошел секс-скандал с участием пассажира и проводника.

Скан-копию документов полиции опубликовал пользователь Facebook Александр Рудоманов. По данным правоохранителей, пассажир поезда обратился в линейный отдел с заявлением о том, что он "подвергся сексуальному насилию – проснулся от того, что проводник делает ему минет".

Предварительно сотрудники полиции квалифицировали инцидент по статье 296 УК Украины как хулиганство.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" показали обновленные электрички.