В США выпустили гаджет, показывающий как сильно женщины хотят секса

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) блогерша и инженер Сара Петкус придумала устройство She bon, с помощью которого возможно измерять уровень сексуального возбуждения.

Соответствующее сообщение опубликовали американские СМИ. Согласно Петкус, разработанный ею гаджет измеряет "интимные аспекты нашего физического состояния, которые иначе были бы незаметны".

Читайте такжеУченые выяснили, почему женщины перестают хотеть сексаУстройство состоит из платы Pulse, которая отвечает за вывод и сохранение данных. Она укреплена в рюкзаке в виде сердечка, у которого, в свою очередь, него есть несколько портов, куда и подключаются другие приборы. Кроме того, в She bon входит наручный дисплей, играющий роль индикатора всего происходящего в теле девушку. На нем и отображается степень возбуждения, обозначаемая на нарисованном человечке с помощью различных цветов радуги.

Как считает Петкус, изобретенный ею гаджет поможет многим парам разнообразить сексуальную жизнь.

Напомним, ранее ученые выяснили, кто и что сильнее всего возбуждает женщин.