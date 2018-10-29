В трусах ради лайков: блогеры прошлись по центру Ровно в нижнем белье

29 октября 2018, 20:29

Свой перформанс любители интернет-славы транслировали в прямом эфире в соцсети.

Блогеры продемонстрировали самоотверженность ради подписчиков / Фото: скриншот видео ТСН

В Ровно 20-ти и 21-летний местные жители прошлись по центру города при погоде +10 в белоснежном нижнем белье.

Как говорится в сюжете ТСН, обнажились публично молодые люди ради лайков в социальной сети.

Накануне откровенной акции блогеры опубликовали анонс и пообещали пройти по городу в нижнем белье, если он наберет три тысячи лайков. Обещание пришлось выполнить и показать в прямом эфире.

Горожане на действия интернет-провокаторов реагировали по-разному: одни удивленно оборачивались, а другие поддерживали и жали руку.

Блогеры пообещали подписчикам, что за щедрые лайки готовы "прыгнуть с парашютом в трусах".

Напомним, участница скандально известной панк-рок группы Pussy Riot Надежда Толоконникова побывала в гостях у популярного видеоблогера Юрия Дудя и дала ему интервью, в котором среди прочего рассказала о своих акциях в составе арт-группы "Война".

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