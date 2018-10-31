Баловство или смерть: топ-3 лучших сценариев секс-игр на Хэллоуин

День всех Святых, он же Хэллоуин – традиционно ассоциируется исключительно с детьми, их костюмами и сладостями. Однако же и взрослые, у которых периодически "играет дество" в разных частях тела, вполне могут позабавиться во время этого праздника – в том числе и устроив сексуальные ролевые игры.

Западные сексологи выделяют три самых простых сценария для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь на Хэллоуин.

Сценарий№1: "Больной и медсестра". Обаятельная и соблазнительная медсестра (в чулках и оттопыренном сосками халате), замучавшая сексом не одного пациента – отлично подойдет для ролевой игры в спальне (ибо купить реквизит можно в любом секс-шопе).

Сценарий №2: "Маньяк-убийца и ведьма". В честь Хэллоуина вполне стоит объединить два течения поп-культуры – фильмы о маньяках ("Хеллоуин", "Пятница, 13-е", "Крик") и о ведьмах. Кто окажется сильнее и замучает свою жертву в кровати – решать только паре.

Сценарий №3. "Укус вампиров". Еще со времен Бела Лугоши и Кристофера Ли фильмы ужасов об упырях снимались с явным налетом эротики. Нет никаких причин прерывать эту традицию и сейчас. Благородный бледный красноглазый джентельмен и его невинная жертва – такая готическая романтика наверняка найдет своих фанатов. В конце концов, у вампиром способно встать из гроба не только тело в целом, но и все органы, а его жертва на кровососание может ответить, что называется, вполне симметрично.

Напомним, ранее сообщалось о том, когда и как в Украине отмечают Хеллоуин.