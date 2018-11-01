"Наслаждаюсь порнографией и мастурбацией": Послушница после 8 лет в монастыре ушла сниматься в порно

Юди Пинеда / страница девушки в Facebook

Молодая жительница Колумбии Юди Пинеда после нескольких лет жизни в монастыре ушла в порноиндустрию.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. Пинеда еще в 10-летнем возрасте присоединилась к монахиням и в общей сложности провела там восемь лет. Однако затем девушка безответно в одного из своих наставников в религиозной школе. Тогда Пинеда ушла из монастыря и переехала в другой город Колумбии. Затем она встретила мужчину, который набирал девушек для работы в порноиндустрии.

Сейчас Пинеда утверждает, что каждый день "наслаждается порнографией и мастурбацией", но все регулярно посещает воскресную мессу в церкви.

Напомним, ранее представители порноиндустрии объяснили серию смертей актрис фильмов для взрослых.