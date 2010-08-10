Наводнения в Пакистане спровоцировали гуманитарную катастрофу

В Пакистане сильнейшие за последние 80 лет дожди спровоцировали гуманитарную катастрофу. Наводнения уже унесли жизни почти 2000 человек, свыше полутора миллионов остались без крова, 14 миллионов пострадавших, сообщает канал «Вести». ООН заявило, что ситуация хуже, чем после цунами 2004 года, риск массовых эпидемий максимальный, первые очаги уже зафиксированы. Власти страны не справляются, армия, направленная на помощь, оказать ее не в состоянии. Жители северо-западных районов Пакистана, наиболее пострадавших от наводнения, уверены, что помощь от государства идет не так, как должна была бы. Несмотря на то, что идет шестой день стихийного бедствия, спасительного эффекта от усилий государства и армии почти никакого. «Все вертолеты с гуманитарной помощью, если и летят, то в основном в крупные региональные центры. Но ни один не прилетел в такие деревушки, как наша. Много денег приходит из-за границы, но мы в качестве компенсации ничего не получили», - сетует местный житель Исмаил Саид. Сильнейшие муссонные дожди, обрушившиеся на Пакистан, только за последние выходные унесли жизни 300 человек, тысячи людей оказались в ловушке. Наводнения и сели снесли или повредили большинство мостов. Около тысячи иностранных туристов в долине Сват пропали без вести, о них до сих пор ничего не известно. Жители некоторых небольших деревень на севере Пакистана полностью отрезаны от внешнего мира потопом, они до сих пор не могут дождаться помощи. Сейчас в спасательных операциях задействованы 43 военных вертолета и более 100 катеров, однако погода такая, что сводит на нет всю работу спасателей. Но, как обещают синоптики, в ближайшие дни погодные условия в Пакистане должны нормализоваться.