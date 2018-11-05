В Иерусалиме зафиксировали появление третьего предвестника Апокалипсиса

Сторонники библейской теории Апокалипсиса не на шутку встревожены: появился уже третий предвестник конца света.

Сначала в Израиле родился первый за 2000 лет красный теленок. Затем в обмелевшем Мертвом море зафиксировали огромное количество мертвой рыбы. А теперь вот по Стене Плача умудрилась проползти змея.

Читайте такжеДо агонии осталось недолго: ученые объяснили, почему человечество вымрет уже в этом векеВ появлении рептилии многие религиозно настроенные люди и увидели исполнение третьего библейского пророчества об Апокалипсисе, пишет газета The Sun. При этом символично, что змея, символизирующая в Библии дьявола-искусителя, охотилась на голубя – символ мира и Духа Господня.

Факт того, что змея напала на голубя на Стене Плача, доказывает, что мы живем в "опасные времена", пишет издание.

Ранее западный священник вычислил, когда и как наступит конец света. Апокалипсис пройдет в два этапа, заявил эксперт.

Напомним, предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о приближении конца света. "Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал патриарх.

Кроме того, известный физик вычислил дату конца света. В 1704 году Ньютон написал, что конец света наступит в 2060 году — ровно через 1260 лет после основания Священной Римской империи.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Также, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.