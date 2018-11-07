В США ректор вуза позвал выступить с лекцией о сексе порнозвезду

7 ноября 2018, 05:28

Что и говорить - Макаренко, Сухомлинский и Песталоцци точно бы не одобрили таких педагогических методов.

Привычку к публичным оголения Хартли так и не оставила/ Pinterest

Ректор одного из университетов в штате Висконсин (США) пригласил выступить с лекцией о сексе известную в прошлом американскую порноактрису Нину Хартли (настоящее имя − Мэри Луиз Хартман).

Как сообщает портал Journal Sentinel, женщина рассказала студентам об особенностях своей работы в порнобизнесе. К примеру, все актеры и актрисы регулярно, раз в две недели, сдают анализы на венерические заболевания – то бишь вероятность заразиться на съемочной площадке минимальная.

Всего лекция продлилась около полутора часов. Хартли получила за выступление гонорар в размере 5 тысяч долларов (около 139 тысяч гривен).

Сумма вознаграждения для порноактрисы оказалась общественности настолько крупной, что ректору пришлось объясняться. По его словам, деньги были взяты из вспомогательного фонда учебного заведения, то бишь лекцию Хартли оплатили как бы сами студенты.

К слову, за всю свою карьеру Хартли снялась в 1 049 порнофильмах, 18 из которых сама срежиссировала. Сейчас она лишь изредка работает порноактрисой, но много трудится на ниве секс-просвещения.

Нина Хартли времен расцвета своей порнокарьеры

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская порноактриса рассказала, как пережила угрозы боевиков

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