В Днепре взломали автомат для печати фото, чтобы показать порно

Тот самый автомат / скриншот из видео

В Днепре в торгово-развлекательном центре "Мост-сити" автомат, предназначенный для печати фото из соцсетей, показал порнографический ролик.

Такое сообщение опубликовал портал "Информатор". Согласно данным журналистов, в определенный момент на экране терминала вместо стандартного окна входа в соцсети Instagram началась трансляция порноролика.

По словам представителей торгового центра, неизвестные злоумушленники запустили ролик дистанционно. На данный момент все доступы к приложениям закрыты. Ведется розыск хулиганов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева показывали порно в магазине электроники, а также прямо на туристическом терминале.