Солнце не влияет на температуру воздуха на Земле - эксперт

Солнце не влияет на температуру воздуха на Земле. Такое мнение высказала заместитель директора Института космических исследований НАНУ Наталья Куссуль сообщает ИА «Интермедиа консалтинг». «Опираясь на мнения ученых, можно говорить о том, что повышение температуры с количеством вспышек на Солнце, с количеством пятен на Солнце напрямую никак не связано, хотя, безусловно, Солнце влияет на Землю, но поскольку эта система является очень сложной, многофакторной, точно определить, что именно и как отразится на ситуации на Земле, невозможно», - отметила Н.Куссуль. По ее словам, это предмет серьезных научных исследований. «Даже есть такой термин, который называется «космическая погода» - совокупность факторов, которые могут влиять на процессы на Земле, и факторами этих факторов являются процессы, происходящие не только на Солнце, но и во всей Вселенной», - сообщила эксперт.