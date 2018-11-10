В Сети появился топ-5 секс-опытов, которые стоит попробовать до 30-летия

Секс втроем. Иллюстративное фото / "Українська правда. Життя"

Поскольку долгий и качественный секс (штука очень полезная для людей – на чем сходятся все ученые и медики) невозможен лишь в миссионерской позе, влюбленным парам рекомендуется активно экспериментировать. Причем желательно в относительно молодом возрасте –пока по понятным причинам не начался износ организма.

Журналисты портала "Bit" составили рейтинг секс-приключений, которые нужно попробовать до наступления 30-летия.

Читайте такжеУченые рассказали, с какими болезнями можно справиться регулярным сексомПриключение №1. Депрессивный секс с бывшей/бывшим. Как писал поэт: "Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем". А вместе с тем осталась еще сексуальная тяга друг к друг. Вечер, легкая выпивка, символическая закуска – и вот уже бывшие возлюбленные быстро раздеваются и прыгают в кровать. Главное — наутро не начинать разговор типа: "А может быть все сначала начать?".

Приключения №2. Внезапный анал. Тут стоит просто наплевать на рекомендации врачей по подготовке к "штурму тыла" и устроить больное, грязное, неожиданное "вторжение в шоколад". Причем это касается и экспериментом со страпоном – мало ли, вдруг партнер давно мечтал о массаже простаты.

Приключение №3. Секс в туалете. Баловство в уборной отлично подойдет для любителей быстрого интима – например, во время вечеринки или шоппинга. Однако лучше оставить все надежды на то, что это удастся скрыть от окружающих и не услышать в свой адрес что-то типа: "Бл*дун и шалава".

Читайте такжеУченые выяснили, как секс влияет на способность людей к работеПриключение №4. Секс в турпоходе. Когда оба партнера толком немытые-небритые, а распевание песен Юрия Визбора у костра окончательно надоело, то стоит попробовать интим −или прямо на земле, чтобы веточки впивались в ягодицы, или в палатке на замусоленных спальниках.

Приключение №5.Секс под лекарствами.Лекарственные вещества (особенно если уговорить врача выписать "подрецептные") могут очень и очень сильно разнообразить секс. Не стоит только пугаться, если во время соития у партнерши вырастет третья грудь, а у партнера – третье яичко. Это всего лишь побочные эффекты.

Напомним, ранее в Сети появился топ-10 необычных мест для секса.