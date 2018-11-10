Малолетняя секс-террористка. "Первоклашка" пугала одноклассников вибратором

Школьный класс/ "Новые известия"

В школе № 64 поселка Восточный (Подмосковье) четыре дня вгоняла в страх и краску своих одноклассников – при помощи вибратора в руках.

Соответствующее сообщение опубликовал портал телеканала "360". Девочка, крича, объясняла школьникам его предназначение и обещала использовать секс-игрушкой – на перемене в туалете.

Судя по всему, девочка похитила вибратор из комода мамы.

От администрации школы на данный момент никаких комментариев нет. Мать малолетней "сексуальной террористки" также пока никак не отреагировала на гнев других родителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США хулиган-аноним через Amazon рассылал секс-игрушки.