Опасный интим. Женщину парализовало после секса на плохом диване

Диван, Иллюстративное фото / infomebli

Жительница Великобритании получила серьезное повреждения и инвалидность, занимаясь сексом на новом диване.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. По их словам, 46-летняя женщина отдалась супругу, однако при попытке поменять позу диван "катапультировал" ее на пол.

Несчастная получила травму позвоночника, из-за чего начался паралич тела.

Женщина считает, что во всем виноват бракованный диван, и поэтому добивается от производителя компенсации в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии мужчину убило креслом в кинотеатре.