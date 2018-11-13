В Москве голая водительница пыталась откреститься от копов: опубликовано видео

В Москве задержали голую автолюбительницу / autoconsulting.com.ua

Курьезное задержание прошло в Москве: там сотрудникам ГИБДД с трудом удалось скрутить голую женщину, которая в таком "первозданном" виде решила сесть за руль.

При этом дама была в нетрезвом состоянии, уточняет Telegram-канал "112", который и опубликовал видео.

На кадрах видно, как современная "леди Годива" пытается откреститься от инспекторов – в прямом смысле этих слов – но это ей не удается. Впрочем, правоохранителям пришлось хорошенько постараться, чтобы ее скрутить. В конце концов, одному из ГИБДДшников пришлось навалиться на женщину сверху всем телом.

Почему и за что остановили авто, а также чем закончилось задержание, Telegram-канал не сообщает. В то же время пользователь под ником zmiy на yaplakal.com уточнил, что дело было в районе Крылатского на Рублевке.

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