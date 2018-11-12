"Не думай о порно свысока": Актрисы фильмов для взрослых рассказали, о чем думают во время съемок

Съемки в порно / joyreactor.cc



Журналисты западного портала Vice взяли серию интервью у австралийских порноактрис, трудящихся на компанию Light Southern, по поводу кого, какие мысли их посещают во время работы.

По словам актрисы Блейк Уайлд, когда она занимается сексом на камеру, то думает о том, как лучше всего расположить свое тело относительно объектива. Однако ближе к концу съемок девушка думает исключительно о еде. "Что я съем после съемок? Какая пицца мне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы меня заботят", —сказал Уайлд. Она также добавила, что часто наслаждается работой, однако сильно не возбуждается никогда.

Как рассказала другая порноактриса, Джесси Ли Пирс, ее во время съемок регулярно волнует − действительно ли партнер она вызывает эрекцию у партнера либо он просто притворяется и использует возбуждающие средства. Когда же снимают сцены с мастурбацией, то девушка думает о хлопотах по дому. "На таких съемках можно расслабиться поэтому мой разум может задаваться вопросами о том, что делает моя кошка. "Мне нужно будет ее покормить? Я зайду на почту позже". Какие-то совсем бытовые вещи", — заявила Пирс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в порноиндустрии объяснили серию смертей актрис.