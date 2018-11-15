"Любили 14-летних девственниц": Русская секс-работница рассказала об оргиях арабских шейхов

Наталья с подругой / "Московский комсомолец"

Русская девушка Наталья, занимавшаяся секс-эскортом, раскрыла тайны оказания "половых услуг" на Ближнем Востоке.

Она рассказала, что долго жила на личных островах принца ОАЭ Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактумы, сообщает портал "МК".

Наталья поведала, что для секса он выбирал девушек от 18 до 23 лет. А вот его братьям были по вкусу 14-летние − причем девственницы получали двойной гонорар.

Кроме того, девушка рассказала, что избранницы принца обязательно проходили через своеобразные секс-тренинги.

"Тренинги проводят нубийцы, это народ на юге Египта и севере Судана, в исторической области Нубия. Арабы почему-то считают их гуру в области любовных утех", − рассказала бывшая эскортница.

Напомним, ранее скандально известный актер Алексей Панин признался в участии в секс-оргии на 80 человек.