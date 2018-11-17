Ученые рассказали, какие виды спорта невероятно улучшают секс

Секс и спорт. Иллюстративное фото / Strong life

Как установили западные ученые, гораздо больше удовольствия и ярких ощущений от секса можно получить, если оба партнера вдобавок будут практиковать занятия некоторыми видами спорта.

№1. Бег. Пробежки крайне положительно влияют если не на качество секса, то на его количество. Хорошее кровообращение в органах малого таза обязательно улучшает эрекцию и сексуальную силу.

№2-3. Пилатес и йога. Благодаря ним укрепляются глубокие мышцы брюшной полости и таза, обеспечивается постоянный приток свежей крови и кислорода к половым органам, что, в свою очередь, обеспечивает хороший оргазм.

№4. Танцы. Подойдут любые − сальса, бачата, аргентинское танго, свинг и т.д. Занятия танцами укрепляют тело, а также позволят чувствовать более уверенными и привлекательными.

№5. Плавание. Постоянное посещение бассейна значительно повышает либидо, а у мужчин еще и способствует улучшению эрекцию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, как улучшить секс в отношениях.