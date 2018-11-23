В Украине презентовали третье поколение системы IQOS

23 ноября 2018, 16:32

Филип Моррис представил обновленную электронную систему нагревания табака - с обновленным дизайном и техническим апгрейдом.

В среду, 21 ноября в Киеве, Филип Моррис представил в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS - IQOS 3 и IQOS 3 MULTI.

"Мы решили создать лучшую альтернативу для курильщиков. Вместе с IQOS наше стремление стало реальностью. Это – настоящая революция для 1.1 млрд. людей в мире, которые продолжают курить", - сообщил Генеральный директор Филип Моррис Украина Михалис Александракис.

Новые устройства IQOS 3 и IQOS 3 MULTI разработаны с учетом пожеланий пользователей – дизайн устройства стал более компактным и эргономичным, а зарядка держателя происходит быстрее на 15%, чем в девайсах предыдущего поколения. Удароустойчивые чехол и держатель стали еще менее восприимчивы к механическим повреждениям.

Еще одному изменению подверглась крышка зарядного устройства – в IQOS 3 решили использовать слайдер, открывающий доступ к держателю не вверх, а вбок. При закрытии решение надежно фиксирует его внутри зарядного устройства. В IQOS 3 MULTI было вовсе решено отказаться от знакомого форм-фактора "зарядное устройство-"карман" + держатель" – теперь это единое цельное устройство с компактным пазом над отверстием для стиков.

Матовое покрытие софт-тач поверхности устройства, как и раньше, приятно наощупь.

Благодаря смене дизайна в IQOS 3 Multi удалось встроить и более мощный аккумулятор, благодаря чему устройство можно использовать до 10 раз подряд без пауз на подзарядку, что выгодно отличает девайс от предшественника, в котором "трубку" надо было заряжать в чарджере после каждого сеанса. Изменение дизайна позволило сделать использование более удобным, одновременно сохраняя характерные вкус, осязательные ощущения и ритуал.

"IQOS 3 и IQOS 3 MULTI предлагают значительные улучшения и инновации, и является шагом вперед на пути поощрения всех мужчин и женщин, которые продолжают курить, перейти на альтернативы без дыма и пепла. Пользователи IQOS знают, что этот продукт несет с собой положительные изменения для многих проявлений повседневной жизни, и мы благодарны им"

- заявил Александракис на презентации.

Устройства нового поколения призваны способствовать переходу на лучшие альтернативы растущего числа курильщиков, что позитивно повлияет не только на их собственное состояние, но также на общественное здоровье и общество в целом.

Обе модели просты и интуитивно понятны в использовании. Каждая поставляется в четырех цветовых дефолтных решениях – но с возможностью кастомизации, заменяя съемные элементы на другие цвета, что позволяет собрать уникальный девайс "под себя". Количество кнопок и световых индикаторов на панели управления сведено к минимуму. О готовности устройства или конце сеанса IQOS, как и прежде, оповещает легкой вибрацией.

Справка

Система IQOS работает на основе инновационной технологии HEAT-NOT-BURN, благодаря которой табак не сжигается, а нагревается в пределах точно контролируемого температурного режима.

В результате этого вместо дыма выделяется аэрозоль, содержание вредных веществ в котором в среднем на 90% ниже, чем в сигаретном дыме.

Совокупность доклинических и клинических исследований свидетельствует о том, что полное переключение на IQOS представляет меньше рисков для здоровья, чем курение сигарет. Имеющиеся данные также свидетельствуют, что IQOS не имеет негативного влияния на качество воздуха в помещении. От 70 до 80 процентов пользователей IQOS отказываются от сигарет, что делает IQOS самой убедительной бездымной альтернативой сигаретам.

Украина была в первой десятке стран, где был представлен IQOS в 2016. Сегодня IQOS продается в 43 странах мира.

По данным компании, в настоящее время в мире уже почти 6 миллионов совершеннолетних курильщиков уже перешли на IQOS, отказавшись от сигарет.

Ранее редакция "Главреда" провела тест IQOS, в котором разбиралась в его преимуществах и искала недостатки.

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