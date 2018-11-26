"Чтобы не стал п*диком": Мужчина заставлял 11-летнего сына заниматься сексом с мачехой

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В Великобритании отец заставлял своего 11-летнего сына вступить в сексуальную связь с мачехой − "чтобы не стал п*диком".

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами британского таблоида The Mirror. По их данным, уже 36-летний Дэниел Даулинг сумел рассказать о своей детской травме только через четверть века.

По его словам, все трое однажды устроили настольные игры на раздевание. В конце вечера полностью обнаженной оказалась мачеха. Тогда отец заставил целовать ее груди, а затем заняться с сексом женщиной.

Свои действия мужчина аргументировал тем, что не хочет, чтобы мальчик "вырос пед*ком". Причем, по слова уже взрослого Даулинга, отец принуждал его заниматься сексом с мачехой неоднократно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что подростки "изнасиловали" секс-символ XX века.