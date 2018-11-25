"Визитки Путина, следы "Новичка": в Сети потроллили новый провал асфальта в Киеве

В воскресенье в столице появилось "окно в ад".
В воскресенье, 25 ноября, в Киеве на улице Семьи Сосниных (Борщаговка) под землю ушел участок асфальта, образовалась огромная яма.
Асфальт провалился возле выезда из гипермаркета "Ашан" около 13:10, был перекрыт участок дороги, работала только одна полоса движения, сообщает Информатор.
На странице dtp.kiev.ua в Facebook потроллили появление ямы на дороге столицы.
"Окно в ад: в Киеве на Борщаге провалился асфальт… предварительно, Путин (виноват; президент России Владимир Путин — Ред.), нашли визитки и следы "Новичка" (нервно-паралитическое вещество, которым в Британии отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — Ред.)", — отмечается в сообщении.
В Киеве на улице Сосниных провалился асфальтОпубликовано Информатор Киев Воскресенье, 25 ноября 2018 г.
Ранее стало известно, что в Шевченковском районе Киева пожарная машина, которая спешила на вызов, на проезжей части провалилась под асфальт. Автомобиль так и не доехал к месту, где произошел пожар.