"Визитки Путина, следы "Новичка": в Сети потроллили новый провал асфальта в Киеве

В соцсети высмеяли новый провал асфальта в Киеве / kiev.informator.ua

В воскресенье, 25 ноября, в Киеве на улице Семьи Сосниных (Борщаговка) под землю ушел участок асфальта, образовалась огромная яма.

Асфальт провалился возле выезда из гипермаркета "Ашан" около 13:10, был перекрыт участок дороги, работала только одна полоса движения, сообщает Информатор.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook потроллили появление ямы на дороге столицы.

"Окно в ад: в Киеве на Борщаге провалился асфальт… предварительно, Путин (виноват; президент России Владимир Путин — Ред.), нашли визитки и следы "Новичка" (нервно-паралитическое вещество, которым в Британии отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — Ред.)", — отмечается в сообщении.