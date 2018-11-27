Пост перед Рождеством: что можно есть в первый день Рождественского поста, рецепты

В среду в Рождественский пост можно есть постные блюда, но без растительного масла / news.church.ua

В среду, 28 ноября, у православных начинается один из самых главных постов в церковном календаре — Рождественский пост.

Рождественский пост продлится 40 дней — он заканчивается 6 января 2019 года накануне одного из главных христианских праздников — Рождества Христова (отмечается 7 января).

В Рождественский пост нельзя принимать в пищу продукты животного происхождения: мясо, молоко и молочные продуктов, а также яйца.

В пост на каждый день недели предусмотрены требования к рациону.

Читайте такжеЗаговенье: приметы и традиции накануне Рождественского постаПонедельник, среда и пятница во время Рождественского поста в монастырях — дни сухоядения, то есть можно принимать в пищу продукты, которые не были приготовлены каким-либо способом. В миру в этот день можно есть постную пищу, но без растительного масла.

РЕЦЕПТЫ НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

ЗАВТРАК

Каша гречневая с грибами и луком

Ингредиенты: 1,5 стакана гречневой крупы, 1 столовая ложка сушеных грибов, одна луковица, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Грибы промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и оставить набухать на несколько часов. После того, как грибы набухли, их нужно достать, мелко нарезать и положить в ту же воду, в которой они находились. Потом воду с грибами посолите и поставьте их вариться.

Пока вода не закипела, нарежьте мелко лук. В кипящую воду всыпьте крупу и лук, перемешайте ингредиенты. Когда каша станет густой, снимите ее с плиты, накройте чем-то теплым и оставьте преть на несколько часов.

"Энергетические шарики"

Ингредиенты: две штучки сушеного инжира, два финика (вынуть косточки), две штучки кураги, десять штучек черного изюма, десять штучек сушеной клюквы.

Способ приготовления

Сухофрукты замочить на 20 минут в теплой воде, положить в блендер и перемолоть до однородной массы. Перемолотые ингредиенты выложить на пергамент, намочить руки и скатать из массы шарики.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

Яблоки, запеченные в микроволновке, с орехами.

Ингредиенты: два средних яблока, две чайных ложки сахара, горсть грецких орехов и пять штучек миндаля.

Способ приготовления

Вырежьте хвостики яблок так, чтобы в фруктах получились углубления. Выложите яблоки в глубокую тарелку и в середину каждого положить по чайной ложке сахара. Запекайте в микроволновке на высокой мощности 8 минут.

После того, как яблоки запекутся, вытащите их из микроволновки и залейте образовавшийся в тарелке сироп обратно в отверстия фруктов. Измельчите орехи до средней крошки и посыпьте ими яблоки.

ПОЛДНИК

Запеченная тыква с медом

Ингредиенты: тыква, мед.

Способ приготовления

Возьмите часть тыквы и очистите ее от кожуры. Нарежьте тыкву брусочками толщиной до 2 сантиметров. Возьмите противень, положите на него фольгу и выложите на нее кусочки тыквы. Периодически переворачивайте тыкву, готовьте ее до появления золотистой корочки. После приготовления дайте тыкве остыть, после чего полейте медом.

ОБЕД

Каша из нута

Ингредиенты: нут, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Перед приготовлением нут нужно замочить в холодной воде (не более чем на четыре часа) и добавить маленькую щепотку соды, чтобы он хорошо разварился.

Потом переложите нут в кастрюлю, залейте холодной водой в пропорции — 1 к 4 и доведите до кипения. Когда вода закипит, нужно снять пену и продолжать готовить нут на медленном огне с открытой крышкой еще около 40 минут. Солить нут нужно в конце приготовления.

"Витаминный салат"

Ингредиенты: свежая капуста, несладкие яблоки, сельдерей, соль — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить сельдерей и яблоки, мелко их нарезать. Капусту — нашинковать, посолить и помять. Смешать сельдерей, яблоки и капусту.

УЖИН

Крем-суп из овощей с зеленью

Ингредиенты: картофель, лук, морковь, цветная капуста, зелень, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Поставить кастрюлю с водой на огонь, в кипящую воду бросить порезанный картофель. Когда картофель закипит — снимите пену и положить в кастрюлю мелко нарезанный лук и морковь.

После того, как картофель будет почти готов, бросте в кастрюлю разобранную на соцветия цветную капусту. Варить до готовности всех ингредиентов. Потом суп посолите, поперчите, все овощи измельчите блендером и добавьте зелень.