Труженицы секса. В Сеть выложили подборку откровенных снимков нью-йорских проституток

29 ноября 2018, 21:27

Секс-работницы в Нью-Йорке, как видно, влачили достаточно жалкое существование.

  • Путаны в Нью-Йорке Мирон Цовнир
  • Путаны в Нью-Йорке Мирон Цовнир
  • Путаны в Нью-Йорке Мирон Цовнир
  • Путаны в Нью-Йорке Мирон Цовнир
  • Путаны в Нью-Йорке Мирон Цовнир
  • Путаны в Нью-Йорке Мирон Цовнир
  • Путаны в Нью-Йорке Мирон Цовнир

Американский фотограф Мирон Цовнир опубликовал серию фотографий о "низовой" жизни Нью-Йорк в конце XX века.

Центральную тему в его снимках заняли нью-йорские проститутки, работавшие в районе Нижний Ист-Сайд.  "Их жизнь была настолько тяжелой и жестокой, что заслужила мое уважение и внимание. Их в значительной степени игнорировали опулярные СМИ. У них не было лобби, и о них никто не заботился", − заявил Цовнир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилась подборка снимков обнаженных петербургских путан.

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США Нью-Йорк секс проститутки путаны
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