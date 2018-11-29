Труженицы секса. В Сеть выложили подборку откровенных снимков нью-йорских проституток

Американский фотограф Мирон Цовнир опубликовал серию фотографий о "низовой" жизни Нью-Йорк в конце XX века.

Центральную тему в его снимках заняли нью-йорские проститутки, работавшие в районе Нижний Ист-Сайд. "Их жизнь была настолько тяжелой и жестокой, что заслужила мое уважение и внимание. Их в значительной степени игнорировали опулярные СМИ. У них не было лобби, и о них никто не заботился", − заявил Цовнир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилась подборка снимков обнаженных петербургских путан.