Мировой бренд борется со стеснением женщин рекламой с говорящими гениталиями

30 ноября 2018, 01:17

Зрители отнеслись к такой инициативе преимущественно положительно.

Женские гениталии в рекламе заменили аналогами / Фото: скриншот из видео

Акция Viva la vulva от популярного бренда Libresse создана авторами для того, чтобы побороть стеснение женщин относительно всего, что касается гениталий.

Видеоклип, где объекты, похожие на половые органы, поют песню о любви к женщине, появился на YouTube.

В ролике музицируют ракушки, устрицы, пирожные и половинки фруктов.

"Ты так прекрасна. Это счастье, что ты моя", - поют они.

Также в видео показаны женщины, которые при помощи зеркала любуются своими половыми органами. Авторы ролика утверждают, что почти половина женщин стесняются вида своих гениталий и считают их некрасивыми. Своим клипом они надеются распространить идею о том, что гениталии каждой женщины уникальны, как и ее внешность.

"Суперская реклама", "Что за твари жалуются на видео? Оно офигенное", "Жалуются на видео ханжи, а видос шикарный", "Поющие устрицы прекрасны", "Я начала с этого свой день и теперь он просто переполнен позитивом, это шикарно", - написали женщины в комментариях к видео.

Как ранее сообщалось, бренд Libresse запустил в Украине акцию #Ценормально, которая призвана изменить отношение общества к женским физиологическим особенностям.

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