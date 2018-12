"Чтоб люди баловались": Топ-5 эротических киношедевров

"9 с половиной недель"/ Вокруг ТВ

С тех пор, как нравы людей и общественная мораль изменились настолько, что фильмы со сценами секса можно было показывать в широком прокате (а не только в спецпорнокинотеатрах), "движущиеся картинки" разожгли костер страсти у тысяч и тысяч пар.

Журналисты портала УНИАН составили подборку кино, до краев наполненных чувственной эротикой.

"Девять с половиной недель" (режиссер Эдриэн Лайн, 1986). Именно после этой за картины за Ким Бейсингер закрепилось амплуа соблазнительной красавицы, Микки Рурк окончательно стал новым секс-символом Голливуда (пьянство, наркотики, бокс и изуродованное лицо будут много потом), а песня You Can Leave Your Hat On в хрипатом исполнении Джо Кокера стала непременным саундтреком для стриптиза.

"Основной инстинкт"

"Основной инстинкт" (режиссер Пол Верховен, 1992). В общем-то, нехитрая идея о том, что тяга к сексу легко перетекает в зависимость и стремление к убийствам в этом кино решена на каком-то невероятном уровне. А сцена, где якобы забывшая о нижнем белье героиня Шэрон Стоун во время допроса закидывает одну ногу на другую, вошла в золотой фонд кино и пародировалась бесчестное количество раз.

"Шоугелз"

"Шоугелз" (режиссер Пол Верховен, 1995). В год выхода это злое, остроумное и переполненное откровенными сценами кино полностью провалилось, лишь годами позднее окупившись на видео и став культовым за пределами США. Верхувену публика не простила издевательство над "американской мечтой" в истории как молодая стриптизерза идет к успеху, порой не гнушаясь ничем.

"Стыд"

"Стыд" (режиссер Стив Маккуин, 2011). Фильм о сексоголике в Нью-Йорке и его одиночестве. Типичное "авторско-коммерческое" кино, которое, однако, сильно приблизило к голливудскому Олимпу Майкла Фассбендера (правда, потом актер жаловался, что ему приходилось буквально отбиваться от настойчивых вопросов дам по поводу того, действительно ли у него громадный пенис).

"Последнее танго в Париже"

"Последнее танго в Париже" (режиссер Бернардо Бертоллуччи, 1972). Едва ли не сама скандальная эротическая лента в истории кинематографа (на момент выхода, конечно). История о диком романе 45-летнего вдовца и молодой девушки случившаяся в столице Франции. И,конечно, легендарная сцена грубого анального секса в исполнении Малона Брандо и Марии Шнайдер (поскольку, как говорят врачи, масло – плохая смазка для такого интима).

