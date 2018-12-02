"Эякуляция была бурной и многократной": назван претендент на премию за худшее описание секса

2 декабря 2018, 03:42

Критиков разочаровала сцена интима, описанная в новом романе Харуки Мураками.

Харуки Мураками
Харуки Мураками / @harukimurakamiauthor

Премию за худшее описание секса в литературе может получить знаменитый японский писатель Харуки Мураками.

На такую номинацию его выдвинул британский журнал Literary Review, пишет издание The Guardian.

Критиков разочаровала сцена интима, описанная в новом романе Мураками "Убийство командора". 

В частности, эксперты обратили внимание на такой отрывок: 

"Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая простыни липкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это продолжится, во мне ничего не останется. Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука, – не было слышно даже ее дыхания. Но ее гениталии обхватили мои и не отпускали. Как будто они обладали собственной непоколебимой волей и решили выжать из моего тела все до последней капли".

Как подчеркивается в сообщении, на премию выдвинуты семеро писателей, а победитель будет назван 3 декабря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британка потребовала запретить "Спящую красавицу" из-за сцен с сексуальными домогательствами.

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премия литература секс Харуки Мураками
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