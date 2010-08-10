Москву снова окутал дым (ФОТО)

Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате природных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари, сообщает радио «Свобода». Согласно последним данным МЧС, всего в России зафиксировано более 500 лесных и торфяных пожаров, 42 из них - в Подмосковье. Их жертвами стали более 50 человек. В Центральном федеральном округе России граждане, пострадавшие от недавних пожаров, смогут принять участие в работе специальных комиссий по восстановлению жилья и выплате компенсаций. Об этом заявил в интервью «Российской газете» представитель президента России в центральном округе Георгий Полтавченко. Фото с сайта МК.ru