Новый новогодний тренд-2018: готические черные елки с шарами и гирляндами

В Европе и Америке накануне новогодних праздников вошел в моду новый тренд – черные елки, которые украшают черно-белыми гирляндами, шарами и снежинками.

На такие готические украшения сейчас бум продаж. Фотографиями пользователи делятся в Instagram.

Компании производители уверяют, что в этом году спрос на черные елки вырос на 70%, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года.

В интернет-магазинах подвели итог, что в преддверии Нового 2018 года готические елки заняли четвертое место по популярности после зеленых, белых и серебристых.

Европейцы и американцы украшают черные ели не только традиционными аксессуарами, но и игрушками, скелетами, масками чудовищ.

Любители настоящей черной готики возле елки создают соответствующий тематический антураж. Вместо Санты там может расположится, например, скелет.

Напомним, американский стилист Рокси Хант предложила своим клиенткам красить волосы подмышками в тон оттенку на голове или же экспериментировать с расцветками. Что стало основанием для нового тренда в Instagram.