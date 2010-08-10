Богословскую обвинили в краже телевизоров и кастрюль

Элитную деревню Рудыки под Киевом, где живут первый вице-премьер Андрей Клюев, бизнесмен Виктор Пинчук и другие известные люди, продолжает лихорадить, пишет «Сегодня». Местный домовладелец Роман Ромазанов уверяет, что после отъезда нардепа Инны Богословской, которая три года арендовала у него дом, он недосчитался... массы предметов. «Два телевизора, электростанция-генератор, французский сервиз «Мадонна», кастрюли «Бергоф». Я уже написал заявление в Обуховский райотдел милиции. Будем разбираться. Я думаю, это она мне так отомстила за то, что я попросил ее съехать побыстрее», — негодует Ромазанов. Правда, как сообщает газета, в райотделе не подтвердили наличие заявления. Напомним, на прошлой неделе Ромазанов обвинил Богословскую в том, что она незаконно сделала ремонт в его доме — закрасила роспись на стенах и потолке, заменила натуральную пробку на обои... Вместе с пропавшими вещами Ромазанов оценивает нанесенные ему убытки в $70 тысяч. В окружении нардепа тогда сказали, что она находится за границей и ситуацию не комментирует. А заявления Ромазанова объяснили так: «Он взял залог за первый и последний месяцы — по $5 тыс. И залог за последний не хотел отдавать, мотивируя это каким-то ремонтом. Для этого и устроил скандал».