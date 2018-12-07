"Не таите тети тити": В Сети набрал популярность "рождественских" флешмоб с голой грудью

В канун новогодних и рождественских праздников на Западе косметические бренды и онлайн-ретейлеры предлагают девушкам участвовать в различных флешмобах с обнажением груди.

Соответствующее сообщение опубликовали западные СМИ. К примеру, косметический бренд GoGetGlitter предлагает использовать дама для украшения бюста к Рождеству блестки из своей продукции

Причем блестки нужно наносить в форме пудинга, который традиционно подают к праздничному столу в Великобритании и других странах бывшей Британской империи.

Кроме того, популярный онлайн-ретейлер Etsy стал продавать свитера с вырезом под одну грудь – для того, чтобы девушки/женщины могли отдекорировать часть бюста − чтобы получился олень Рудольф (из упряжки Санта-Клауса).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети стал популярным эротический флешмоб с обнаженными грудями и фруктами.