"Мисс Мира-2018" Ванесса де Леон: что постит в Instagram знойная красотка

Победительница конкурса "Мисс мира-2018" Ванесса де Леон покорила судей изысканной и скромной красотой, рассказав при этом о многочисленных благотворительных проектах, которые она поддерживает.

Instagram первой красавицы мира наполнен самыми разнообразными фотографиями, однако среди них почти нет откровенных.

По словам "Мисс Мира 2018", главным ее проектом сейчас является благотворительный фонд "Migrantes en el Camino", где она является активным волонтером. Кроме этого, девушка оказывает правовую помощь, ведь после окончания Университета Гуанахуато она получила юридическое образование.

По блогу красотки можно сделать вывод, что еще одной ее профессией является модельный бизнес. Девушка охотно позирует перед камерой в роскошных нарядах и примеряет и жаркие образы. При этом ее снимки удивляют красотой, граничащей с элегантной скромностью. Поэтому нежная и игривая Ванесса де Леон покорила не только жюри "Мисс Мира 2018", но и сеть.

Напомним, в Китае корону победительнице вручала представительница Индии Мануши Чхиллар, завоевавшая победу в конкурсе "Мисс мира - 2017".