Фотограф устроил вечер секса на вершине пирамиды Хеопса: опубликован откровенный снимок

Пирамида Хеопса / Reuters

В Египте датский фотограф Андреас Хвид вместе с девушкой поднялся на пирамиду Хеопса, а потом сымитировал занятие сексом.

Соответствующее сообщение опубликовал западный портал Unilad. На снимки запечатлен, обнаженный Хвид, возлежащий на голой девушке.

Сейчас египетские правоохранители по указке властей проводят расследование инцидента. Генпрокурор страны заявили о том, что действия Хвида нарушают все нормы общественной морали.

К слову, согласно законодательству Египта, подниматься на пирамиды выше определенного уровня запрещено, а комплекс Хеопса закрывается для туристов в 17.00.

Тот самый скандальный снимок / andreashvid.com

Напомним, ранее в Греции запретили венчание иностранцам из-за снимка орального секса.