Вдова Леонида Гайдая угодила в больницу после секс-скандала с Варлей

Нина Гребешкова / Комсомольская правда

Известная советская актриса и вдова легендарного режиссера-комедиографа Леонида Гайдая попала в больницу после празднования своего 88-летия.

Как сообщает портал СтарХит, ее семья предполагала, что у актрисы случился инсульт, однако врачи диагностировали травму ноги. "Подвернула я ногу, не подвернула. Черт ее знает. Нога-то нормальная. Думали, что инсульт, а инсульта нет. А постольку, поскольку мои дочка, зять, внучка – они сумасшедшие. Ну, в том плане, что бабушка, 88 лет. Тут стоят такие палки, и в них разные смеси, вкалывают мне", − рассказала Гребешкова журналистам.

Напомним, ранее Гребешковой пришлось отстаивать честь своего покойного супруга Леонида Гайдая, которого обвинила в сексуальных домогательствах звезда его легендарного фильма "Кавказская пленница" – Наталья Варлей. Гребешкова не стала подбирать выражение и сказала, что слова Варлей "вызваны ее климаксом".