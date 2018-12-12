Медики рассказали о правилах незащищенного секса

Секс. Иллюстративное фото / "Здравница"

Некоторые пары (как состоящие в браке, так и сожительствующие) предпочитают сочетать незащищенный секс защищенному. Но такие интимные-привычки требуют достаточно долгих приготовлений.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании Health. В случае, если пара консервативная и практикует моногамию, то не использовать презервативы при сексе ей можно, что называется, невозбранно. При современных, полигамных отношениях, обязательно нужно перед незащищенным сексом сдавать анализы у специалистов-венерологов.

Это нужно постольку, поскольку у многих заболеваний, передающихся половым путем, могут быть едва заметные симптомы или отсутствовать вовсе.

Кроме того, если пара не планирует прибавления к семейству, то без использования презервативов стоит использовать средствах контрацепции: противозачаточные таблетки, внутриматочная спираль и т.д. Однако, так ни одно такое средство не может гарантировать полной защиты от нежелательной беременности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в российский школах на уроках запретили использовать слово презерватив.