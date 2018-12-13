Топ-3 сексуальных техник для разжигания страсти в интимной жизни

Техники секса. Иллюстративное фото / UA-Reporter

Несмотря на то, что каждый второй человек считает себя экспертом в вопросах секса, тем не менее, периодически интимные проблемы встают перед ним сплошной стеной.

Сотрудники издания Clutch составили топ-3 техник, которые помогут людям разнообразить свою сексуальную жизнь и решить некоторые интимные проблемы.

Техника №1. Никуда без репетиций и "прогонов". Скованность и стеснительность в постели можно решить благодаря своеобразным тренировкам. Тут рекомендуют тщательно повторять позы, в которых нравится заниматься сексом – фантазируя о партнере.

Техника №2. Чувствительность и ощущения. Тут нужно прилежно изучать/ласкать в кровати тело своего партнера – ради того, чтобы точно узнать, где находятся его/ее эрогенные зоны.

Техника №3. Поговорить об интиме. Сразу после секса непременно стоит его обсуждать в мельчайших подробностях. Сперва, конечно, говорить о таком будет трудно, но потом беседы начнут приносить пользу и удовольствие.

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