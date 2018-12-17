Голые красотки "засветили" свои попы и груди для фотографа британских королей: опубликованы снимки 18+

Перед объективом опытного и известного Джона Своннела, уже много лет снимающим британскую династию Виндзоров, модели показали все, чем их нагодила природа.
Известный британский фотограф Джон Своннелл обнародовал новую серию эротических фотографий.
Соответствующее сообщение опубликовал специализированный портал Cameralabs. Суоннем работает с начала 1980-х и прославился благодаря своему высокому профессионализму.
Несколько десятков лет он оставался очень востребованным фотографом у редакций ведущих изданий мира. Кроме того, Своннелл уже много лет работает как официальный фотограф британской королевской семьи – династии Виндзоров, возглавляемой Елизаветой II.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лондоне модели бесстыже сверкнули прелестями.