Голые красотки "засветили" свои попы и груди для фотографа британских королей: опубликованы снимки 18+

Известный британский фотограф Джон Своннелл обнародовал новую серию эротических фотографий.

Соответствующее сообщение опубликовал специализированный портал Cameralabs. Суоннем работает с начала 1980-х и прославился благодаря своему высокому профессионализму.

Несколько десятков лет он оставался очень востребованным фотографом у редакций ведущих изданий мира. Кроме того, Своннелл уже много лет работает как официальный фотограф британской королевской семьи – династии Виндзоров, возглавляемой Елизаветой II.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лондоне модели бесстыже сверкнули прелестями.