Эксперты выяснили, сколько времени могут потратить времени на секс пары с детьми

Дети и родители. Иллюстративное фото / "Счастливые родители"

В Великобритании ученые и эксперты сумели установить среднее количество времени, которое могут позволить себе потратить на секс пары с детьми.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Согласно обнародованным данным, подавляющее большинство пар занимаются сексом очень быстро – в среднем 2 минуты 15 секунд.

Любопытно – большинство опрошенных считают, что их половая жизнь стала гораздо короче, но заметно насыщеннее.

Кроме того, 42% опрошенных предпочитают для занятий сексом использовать игровую комнату или гостиную (когда детей наконец удалость уложить спать), а 25% идут ради интима в душ или запираются у себя в спальне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тучные супруги развалили дом во время занятия сексом.