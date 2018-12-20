Ученые рассказали, как связаны хриплый голос и желание женщин заняться сексом

Женщина. Иллюстративное фото / Liza

Если женщина говорит с мужчиной низким и хриплым голосом, то, значит, она заинтересована в нем как в сексуальном партнере.

К такому выводу после долгих исследований и опросов пришли ученые из Университета графства Сассекс (Англия, Великобритания). По их данным, низкий и хрипловатый женский голос недаром часто называют сексуальным. Используя такой трюк, женщины пытаются заинтересовать понравившегося мужчину, выделив себя из толпы конкуренток.

Также интересно, что если мужчина кажется женщинам достойным не просто для кратковременного романа, а для долгосрочных отношений (и вокруг него нет большого количества других дам), то они обычно чередуют низкий/сексуальный голос и более высокий и "феминный".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые развенчали самые популярные мифы о сексе, а также рассказали о самых необычных травмах, полученных во время секса.