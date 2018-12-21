Секс-педагог рассказала о новом опасном подростковом эротическом развлечении

Секстинг. Иллюстративное фото / WomenBox

Обмен сообщениями интимного толка или эротическими фотографиями через гаджеты или секстинг – очень опасное развлечение, крайне популярное среди 12-17-летних украинцев.

Об этом в интервью порталу "Сегодня" рассказала известный секс-педагог Юлия Ярмоленко. По ее мнению, родителям стоит всерьез озаботиться проблемой секса и научить своих отпрысков правильно вести себя в Сети.

"Родители твердят − нельзя отправлять свои откровенные фото и видео. Это ошибка, говорить такое вместо: "Никто не имеет права просить или требовать от тебя каких-либо изображений. Если такое происходит, ты можешь жаловаться! Здесь важно сместить акцент. Потому что, если говорим "нельзя", мы лишаем детей возможности обратиться за помощью", – пояснила секс-педагог.

Кроме того, по мнению Ярмоленко важно также и "втемяшить" своему отпрыску, что очень нехорошо просить кого-то присылать им интимные фото.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые развенчали популярный миф о сексе и занятиях фитнесом.