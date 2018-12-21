Мужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафона

Секс и смерть. Иллюстративное фото / Новости планеты

В Нигерии мужчина скончался прямо во время секс-марафона со своей возлюбленной.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты местного издания The Guardian. Согласно обнародованным данным, инцидент произошел в одном из отелей нигерийского штата Лагос. 38-летний Дэви (Davy) поспорил со своей девушкой Ловет (Loveth) по поводу того, кто из них дольше сможет заниматься сексом без остановки. Дэви поставил 50 тысяч нигерийских найр (около 5 тычячи гривен - "Главред") на собственную победу. Ловет приняла вызов и арендовала для секс-марафона отдельный дом.

Мужчина сумел эякулировать шесть раз и пошел на седьмой заход. В какой-то момент он внезапно потерял сознание и умер, лежа на подруге.

Испуганная Ловет вызвала полицию. Правоохранители начали расследования и ждут результатов вскрытия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Италии во время секса умер мужчина, переспавший с 6 тысячами женщин.